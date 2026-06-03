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فرماندار عجبشیر به سرمایهگذارانی که سالها است طرحهای گردشگری خود را بلاتکلیف رها کردهاند، اولتیماتوم داد: یا برنامه زمانبندی ارائه دهید، یا با خلع ید مواجه خواهید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سلطانپور در جلسه کارگروه گردشگری شهرستان گفت: سرمایهگذارانی که در سالهای گذشته مناطقی را تملک کرده، اما اقدامی برای اجرای پروژه انجام ندادهاند، باید هرچه سریعتر با برنامه زمانبندی مشخص وارد مرحله اجرایی شوند.
وی تأکید کرد: در غیر این صورت، تعیین وضعیت این اراضی برای تخصیص تسهیلات یا خلع ید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
فرماندار با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان، کمبود اقامتگاههای بومگردی، نبود رستورانهای مناسب و ضعف در بستهبندی محصولات منطقه را از چالشهای اصلی این حوزه برشمرد و برنامهریزی جدی را برای رفع آنها خواستار شد.
وی همچنین از آمادهسازی لولههای بتنی برای بازسازی پل تاریخی قزلکورپی خبر داد که قرار است پس از مرمت، به پیادهگذر گردشگری تبدیل شود.