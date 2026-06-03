به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هجدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، در حالی که مأموران نیروی انتظامی بدون سلاح در شهرستان همدان برای حفظ امنیت مردم در برابر اغتشاشگران در محل مستقر بودند، تعدادی از اوباش به سمت آنان حمله‌ور شدند.

در این میان، شهید سرگرد محمودجواد بخشیان از همکاران خود جدا افتاد. اغتشاشگران که این مأمور فداکار نیروی انتظامی را تنها یافتند، به وی حمله کرده و او را به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و جرح قرار دادند. در حالی که شهید محمدجواد بخشیان بر روی زمین افتاده بود، فردی از میان جمعیت با چاقویی که همراه داشت ضرباتی به پهلوی شهید وارد کرد که موجب خونریزی شدید شد. پس از رسیدن نیرو‌های انتظامی و متفرق شدن اغتشاشگران، سرگرد بخشیان به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات و خونریزی به شهادت رسید.

بلافاصله دستور ویژه قضایی برای شناسایی عوامل این جنایت صادر شد و با انجام اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و فنی، از جمله بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، متهم اصلی شناسایی و دستگیر شد. پس از دستگیری فتح ‎الله آوری و بازرسی محل اقامت او، آلت قتاله (چاقو)، هودی مشکی آغشته به خون و همچنین همان کتانی سفیدرنگی که در تصاویر دوربین‌های مداربسته محل حادثه مشاهده شده بود، کشف شد.محکوم‌علیه پس از دستگیری، اتهامات انتسابی را به صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفت.پزشکی قانونی نیز علت مرگ شهید بخشیان را چاقوخوردگی به پهلوی چپ و عوارض ناشی از این جراحات اعلام کرد. فتح‌الله آوری در جریان تحقیقات پرونده جزئیات نحوه حضور خود در اغتشاشات، تفتیش شهید برای یافتن سلاح و وارد کردن ضربه چاقو به وی را تشریح کرد. همچنبن براساس مفاد پرونده، نامبرده دارای سوابقی همچون آدم‌ربایی، ضرب و جرح عمدی، تهدید با چاقو و شرکت در سرقت مقرون به آزار بوده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد و با توجه به مستندات موجود در پرونده، اقاریر متهم، گزارش پزشکی قانونی، بررسی تصاویر دوربین‌های مدار بسته و شکایت اولیای دم، اتهام قتل عمد محرز و فتح‌الله آوری به قصاص محکوم شد. رأی صادره پس از فرجام‌خواهی متهم به دیوان عالی کشور ارسال شد و این مرجع عالی قضایی نیز با توجه به قرائن و مستندات پرونده، حکم قصاص را تأیید و ابرام کرد. در نهایت، حکم قصاص فتح‌الله آوری فرزند شاحسین، قاتل شهید محمدجواد بخشیان، اجرا شد.