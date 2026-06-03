دادگاه‌های صلح وسازش شهرستان برخوار دریک سال گذشته، از رتبه ۲۵ با تلاش شورا‌های حل اختلاف و همکاری مطلوب مردم به رتبه ۷ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در سفر به شهرستان برخوار گفت: در ادامه سفر و بازدید‌های سر زده، از مراکز قضایی و شورا‌های حل اختلاف برخوار بازدید شد که یکی از مراکز مهم در استان است و نیاز‌های متعددی از جمله نیروی انسانی داشت که به آن توجه شده است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: با توجه به حجم ورودی و خروجی پرونده در برخوار، همچنان نیاز است برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، توجه ویژه به این شهرستان شود.

وی گفت: در راستای تکمیل فضای اداری خیران و مسوولان قضایی اقدامات قابل قبولی انجام داده‌اند و با یک عزم دیگر ساختمان و فضای اداری جدید تکمیل می‌شود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در دادگاه‌های صلح و سازش در شهرستان پیشرفت قابل قبولی داشته است و درمقایسه با یک سال گذشته، از رتبه ۲۵ با تلاش شورا‌های حل اختلاف و همکاری مطلوب مردم رتبه هفتم را دارد و با ۴۷ درصد میزان صلح و سازش در استان به خوبی درخشیده‌اند.