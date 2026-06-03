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رئیس مرکز سرمایهگذاری گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: بخش خصوصی۳ هزار و ۱۷ طرح سرمایهگذاری گردشگری در کشور را با حجم سرمایهگذاری ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور در حال اجرا دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس مرکز سرمایهگذاری گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حاشیه دیدار با استاندار لرستان در دفتر استاندار اظهار کرد: ۳ هزار و ۱۷ طرح سرمایهگذاری گردشگری در کشور در دست اجرا است.
علیاصغر شالبافیان با اشاره به اینکه حجم سرمایهگذاری این تعداد طرح ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این طرح ها همگی متعلق به بخش خصوصی است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: بر اساس گزارش شورایعالی اشتغال، حوزه گردشگری سومین حوزه اشتغالزای کشور محسوب میشود. طبق برنامه هفتم پیشرفت، موظف به ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید در حوزه صنایعدستی هستیم.
شالبافیان گفت: با حمایت دولت، برای نخستینبار تسهیلات ویژه قرضالحسنه برای هنرمندان صنایعدستی و فعالان گردشگری در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از ۳۰ هزار طرح در سراسر کشور ثبتنام کردهاند و حدود ۲۰ هزار طرح موفق به دریافت تسهیلات اشتغالزایی شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت استان لرستان تصریح کرد: در این استان بیش از یک هزار طرح تاکنون از محل منابع وزارتخانه، تسهیلات اشتغالزایی دریافت کردهاند. از مهمترین مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه تأسیسات گردشگری بر اساس برنامه هفتم، ترکیبی است که جذابیت ورود به طرح های هتلی را به طور قابلتوجهی افزایش داده؛ به این صورت که تا ۴۰ درصد از زیربنای اعیان طرح میتواند با فروش و پیشفروش به کاربریهای اداری، تجاری و مسکونی اختصاص یابد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری گردشگری وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: تجهیزات ویژه گردشگری، خودروهای مرتبط و ملزومات تأسیسات گردشگری که امکان تأمین داخلی ندارند، با حقوق گمرکی و سود بازرگانی صفر قابل واردات هستند. همچنین با مصوبه دولت، عوارض تغییر کاربری زمینهای غیرقابل کشت کشاورزی به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، برای کاربری گردشگری بهطور کامل معاف شده و سرمایهگذاران دیگر هزینهای بابت تغییر کاربری پرداخت نمیکنند که این امر بهطور محسوسی هزینهها را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه استان لرستان با بیش از ۸۶ طرح فعال گردشگری و حجم سرمایهگذاری ۱۲ هزار میلیاردتومانی، استانی کاملاً فعال در این حوزه است، خاطرنشان کرد: در بازدید امروز و فردا از این طرح ها، نحوه تأمین مالی و حمایت از طرحهای سرمایهگذاری استان تصمیمگیری خواهد شد.
شالبافیان درباره اقدامات انجامشده برای جذب سرمایهگذار در لرستان گفت: یکی از ابتکارات مهم، تدوین بستههای سرمایهگذاری با مجوزهای «بینام» است بهگونهای که تمام مراحل اخذ مجوز برای سرمایهگذار انجام شده باشد و او درگیر بروکراسی اداری نشود. سیاست وزارتخانه افزایش حداکثری مجوزهای بینام در استانهاست و بهزودی صدور مجوز الکترونیک از درگاه ملی مجوزها فراهم میشود که فرایندهای زمانبر گذشته را بسیار تسهیل خواهد کرد.
وی با اشاره به حمایت ویژه از لرستان گفت: سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی اشتغال (۴ درصد) در اختیار استان لرستان قرار گرفت. امسال نیز باتوجهبه افزایش منابع وزارتخانه، مجدداً از محل منابع ملی برای حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی و گردشگری استان اقدام خواهیم کرد.