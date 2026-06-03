رویداد استانی صبا برای تسهیل ازدواج جوانان
رویداد استانی صبا گامی درمسیر تسهیل ازدواج جوانان با حضور مشاوران و واسطهگران ازدواج در کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با بیان اینکه زندگیهای امروزی پیچیدهتر و نیازهای جوانان متفاوتتر از گذشته شده است، افزود: ما در جامعه فعلی نیازمند ترکیب سنت و مدرنیته هستیم و از همین جهت، علاوه بر روشهای سنتی، به رویکرد تخصصی در حوزه واسطهگری ازدواج نیاز داریم تا کنشگران بتوانند بهترین معرفیها را داشته باشند.
آقایی با اشاره به کاهش آمار ازدواج در کشور و استان البرز تصریح کرد: متأسفانه موضوع ازدواج در کل کشور و استان البرز با کاهش مواجه است. از همین جهت تلاش میکنیم با برگزاری این رویدادها و کارگاههای تخصصی، گام مؤثری در حوزه معرفیهای موفق و در نهایت افزایش ازدواج و کمک به جوانی جمعیت برداریم.
وی با تأکید بر نقش پررنگ واسطهگران در گذشته گفت: در گذشته واسطهگران ازدواج کنشگری جدی و پررنگی داشتند، اما به مرور زمان با توجه به چالشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نگاه متفاوت جوانان امروزی، این حوزه بسیار کمرنگ شده است. امروز نیاز داریم که دوباره کنشهایی از جنس مردم در حوزه ازدواج احیا شود و روحیه مأموریت الهی و پویایی به این حوزه بازگردد.
وی با اشاره به اهمیت به اشتراکگذاری اطلاعات میان کنشگران خاطرنشان کرد: هر یک از کنشگران اطلاعات مشخص و محدودی دارند، اما با به اشتراک گذاشتن دادهها و کیسهای موجود، میتوانند دسترسی بیشتری به گزینههای مناسب داشته باشند و آمار ازدواج را افزایش دهند.
آقایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت فرهنگسازی برای ازدواج آسان تأکید کرد و گفت: ما مواد قانونی و دستگاههای مختلفی برای ازدواج آسان داریم، اما بیش از هر چیز نیازمند فرهنگسازی در این حوزه هستیم. باید از رسم و رسومهای آسیبزننده و بازدارنده دوری کنیم. در غیر این صورت، افزایش تشریفات و تثبیت آنها موجب میشود ازدواج به پروژهای سنگین و دستنیافتنی تبدیل شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با اشاره به تفاوت نگاه غربی و اسلامی به موضوع ازدواج گفت: در نگاه غربی فردمحورانه، ابتدا باید به استقلال کامل برسید و سپس ازدواج کنید، اما در مبانی دینی و فرهنگی ما، حمایت خانوادهها میتواند نقش بسیار مؤثری در تسهیل ازدواج داشته باشد. بزرگترها با حمایت خود میتوانند زمینه ازدواج جوانان را فراهم کرده و این ازدواج به استقلال تدریجی آنها منجر شود.
وی در پایان تصریح کرد: ما باید با شناسایی فرصتها و آسیبهای این حوزه، نقش حمایتگرانه خانوادهها را پررنگ کنیم تا جوانان بتوانند به راحتی ازدواج کرده و مسیر زندگی خود را آغاز کنند.