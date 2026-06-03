تصویب بازنگری طرح هادی برخی روستاهای استان بوشهر
بازنگری طرح هادی شماری از روستاهای ۵ شهرستان استان بوشهر در نشست کارگروه استانی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به تصویب رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، بازنگری طرح هادی شماری از روستاهای استان بوشهر در نشست تخصصی کارگروه استانی موضوع بند ب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به تصویب رسید و بررسی بازنگری تعدادی دیگر از روستاها برای انجام مطالعات تکمیلی در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.
در این نشست که به ریاست شاهپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل بنیاد مسکن استان، نمایندگان دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای مرتبط و دهیاران و شورای روستا در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد، پرونده بازنگری طرح هادی تعدادی از روستاهای شهرستانهای تنگستان، دیلم، گناوه، جم و دشتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاههای کارشناسی و ارزیابیهای فنی و نقطه نظرات شورا و دهیاری روستاها با اصلاحات و پیشنهادهای ارائهشده به تصویب اعضای کارگروه رسید.
طرحهای هادی روستایی به عنوان مهمترین سند توسعه کالبدی روستاها، نقش مؤثری در ساماندهی ساختوسازها، تعیین کاربری اراضی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و هدایت روند توسعه متوازن سکونتگاههای روستایی ایفا میکنند و بازنگری آنها متناسب با نیازهای روز و تحولات جمعیتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.