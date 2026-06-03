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از پایان هفته چهارم لیگ برتر دارت کارگران قزوین تا جشن عید غدیر در شهرستان آوج را در بسته خبرهای ورزشی امروز بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، هفته چهارم لیگ دارت کارگری استان قزوین با رقابت ۲۱ ورزشکار و انجام ۱۲۰ مسابقه به پایان رسید.
در پایان این هفته، علی نوریمقدم در صدر ایستاد و ابراهیم قربانی و مهدی غیاثوند جایگاههای دوم و سوم را کسب کردند.
همچنین هفته پنجم لیگ به دلیل همزمانی با مسابقات کشوری، به ۲۶ خرداد موکول شد.
برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان
شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی، ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی تدارکاتی صفادشت ۱۶ تا ۲۰ خرداد فراخواند.
این اردو با حضور آمنه محمودی ، مربی قزوینی، جهت آمادهسازی برای مسابقات کافا در تاجیکستان برگزار میشود.
ترویج نشاط اجتماعی در جشن عید غدیر آوج
به مناسبت دهه امامت و ولایت، جشن بزرگ عید غدیر با محوریت احیای بازیهای بومی-محلی و پویش «وصال شیرین» در شهرستان آوج برگزار شد.
این مراسم با هدف تقویت نشاط اجتماعی و همدلی میان شهروندان با همکاری نهادهای محلی اجرا گردید.