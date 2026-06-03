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رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک سنگین در محورهای ورودی کندوان، هراز و سوادکوه در شرایط آب و هوایی ابری و بارانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک ورودی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه «سنگین» است، در حالی که سایر محورهای ورودی و تمامی مسیرهای خروجی از استان، وضعیت ترافیکی مقطعی پرحجم، اما روانی دارند.
وی با اشاره به شرایط جوی ابری و بارانی در منطقه، از اقدامات مدیریتی برای تسهیل تردد خبر داد و گفت: طبق هماهنگیهای صورت گرفته با فرمانده انتظامی استان و ریاست پلیس راه فراجا، مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۰ صبح امروز مسدود شد.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین افزود: از ساعت ۱۲ ظهر، تردد در محدوده پل زنگوله بهصورت یکطرفه از سمت جنوب به شمال اجرا شد تا گرههای ترافیکی در این مسیر باز شده و سرعت تردد مسافران افزایش یابد.