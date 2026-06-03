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معاون آموزش ابتدایی گفت: هر اندازه بتوانیم فرصتهای یادگیری را برای کودکان حفظ کنیم، در واقع در خط مقدم پیشگیری از مسائل اجتماعی، روانی و فرهنگی ایستادهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضوان حکیمزاده در مراسمی که در مشهد مقدس و در جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد گفت: مهمترین برنامهها و رویکردهای این معاونت، بر ضرورت تمرکز بر کیفیت عملکرد، صیانت از فرصتهای یادگیری و حمایت هدفمند از دانشآموزان در معرض ترک تحصیل است.
وی افزود: در بسیاری از گزارشها، تمرکز بر اعداد و فراوانی اقدامات است، در حالی که آنچه باید در کانون توجه قرار گیرد، عملکرد واقعی و میزان تحقق اهداف تربیتی و آموزشی است.
حکیمزاده با اشاره به تحقق بیش از ۹۹ درصدی اهداف حوزه آموزش ابتدایی و نیز موفقیت خراسان رضوی در بازگرداندن دانشآموزان به چرخه تحصیل، تصریح کرد: این دستاوردها صرفاً اعداد و شاخصهای آماری نیستند، بلکه بیانگر سرگذشت دانشآموزانیاند که با بازگشت به مدرسه، علاوه بر بهرهمندی از آموزش، فرصت رشد تربیتی، اخلاقی و اجتماعی نیز یافتهاند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حضور دانشآموزان در مدرسه، زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی در سالهای آینده است، افزود: هر اندازه بتوانیم فرصتهای یادگیری را برای کودکان حفظ کنیم، در واقع در خط مقدم پیشگیری از مسائل اجتماعی، روانی و فرهنگی ایستادهایم.
وی در تبیین وضعیت دانشآموزان بازمانده از تحصیل گفت: بخشی از این گروه به دلیل عدم حضور در کلاس و بخشی دیگر به علت شرایط خاص جسمی، بیماری یا معلولیت، امکان بهرهمندی کامل از آموزش را ندارند؛ از این رو، تحلیل دادهها در این حوزه باید با دقت، واقعبینی و ملاحظات تخصصی همراه باشد.
حکیمزاده در ادامه با اشاره به اجرای طرح «حامی» اظهار داشت: محور اصلی این طرح، صرفاً جبران کاستیهای آموزشی نیست، بلکه ایجاد محیط یادگیری مثبت، تقویت ارتباط عاطفی مؤثر و افزایش حس تعلق دانشآموز به مدرسه است؛ بهویژه برای کودکانی که با فقر آموزشی، محرومیت و خطر ترک تحصیل مواجهاند.
وی افزود: بازخوردهای دریافتی نشان میدهد دانشآموزانی که در طرح حامی مشارکت داشتهاند، از اعتماد به نفس بیشتر، انگیزه بالاتر و اشتیاق افزونتری برای ادامه تحصیل برخوردار شدهاند؛ این مسئله نشان میدهد حمایت آموزشی زمانی اثربخش است که با حمایت روانی و عاطفی همراه شود.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به ضرورت هدفمندتر شدن طرحهای مداخلهای، تصریح کرد: طرح جابر نیز باید از یک روند صرفاً اجرایی، به برنامهای مسئلهمحور و مؤثر برای شناسایی و حمایت از دانشآموزان در معرض ترک تحصیل تبدیل شود. وی پوشش ۳۸۰ هزار دانشآموز در این حوزه در استان خراسان رضوی را ظرفیتی قابل توجه ارزیابی کرد.
حکیمزاده در بخش دیگری از سخنان خود، با تجلیل از جایگاه معلمان ابتدایی، آنان را از اثرگذارترین ارکان نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: معلمان از معدود گروههایی هستند که میتوانند اثر مستقیم تلاش خود را در رشد، یادگیری و تحول شخصیت دانشآموزان مشاهده کنند. این فرصت، مسئولیتی بزرگ و در عین حال نعمتی ارزشمند است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بهبود شرایط کلاسهای درس افزود: در سال گذشته، میانگین تعداد دانشآموزان در بیش از ۱۹ هزار کلاس به کمتر از ۳۵ نفر کاهش یافته است و این مسیر در سال تحصیلی آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد تا زمینه برای ارتقای کیفیت آموزش و توجه بیشتر به تفاوتهای فردی دانشآموزان فراهم شود.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار، روستایی و عشایری را در اولویت برنامههای حمایتی این معاونت دانست و اظهار کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که امکانات، فرصتها و مداخلات تربیتی بهگونهای طراحی شوند که بیشترین اثر را در مناطق محروم و برای گروههای کمتر برخوردار داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش برای کاهش نابرابریهای آموزشی خاطرنشان کرد: توقف روند افزایش مدارس هیأت امنایی و تأکید بر ثبتنام دانشآموزان بر اساس محدوده جغرافیایی، از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت عدالت تربیتی و جلوگیری از تعمیق شکافهای آموزشی دنبال میشود.
حکیمزاده با تأکید بر اهتمام ویژه وزیر آموزش و پرورش و رئیسجمهور نسبت به اجرای دقیق طرح حامی، گفت: ضروری است اطلاعات توصیفی و کیفی دانشآموزان در موعد مقرر ثبت شود تا امکان برنامهریزی بههنگام، شناسایی دقیق نیازها و اجرای مؤثر مداخلات حمایتی فراهم آید.
وی همچنین به اهمیت دوره پیشدبستانی اشاره کرد و افزود: این دوره، بهویژه برای کودکان ساکن در مناطق دوزبانه و کمتر برخوردار، نقشی تعیینکننده در آمادگی برای ورود به دبستان و کاهش شکافهای یادگیری دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در پایان، با اشاره به تجربه آموزش در فضای مجازی در سال تحصیلی جاری اظهار کرد: رویدادها و جشنوارههای آموزشی نیز باید متناسب با شرایط جدید، بر اصلاح روشهای تدریس، خلاقیت معلمان و تقویت فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری در بسترهای نوین متمرکز شوند.
وی با ابراز رضایت از روند فعالیتهای آموزشی در خراسان رضوی، از تلاشهای مدیران، معلمان و همکاران آموزش ابتدایی این استان قدردانی کرد و خواستار تداوم این رویکرد مسئولانه، تخصصی و دانشآموزمحور در سراسر کشور شد.