به مناسبت عید سعید غدیرخم، جمعه ۱۵ خرداد، ویژه‌برنامه‌هایی اعم از گفت‌وگوی معارفی، فیلم سینمایی، ارتباط مردمی در میادین پایتخت و جنگ شاد شبانه از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعه ۱۵ خرداد، همزمان با عید غدیر، برنامه «تا نیایش» با تهیه‌کنندگی مشترک «سید علیرضا طباطبایی» و «رضا محمدنیا»، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی، با اجرای «محبوبه عزیزی»، میزبان «فاطمه منتظری»، کارشناس مذهبی، خواهد بود تا ابعاد رویداد بزرگ ولایی در این عید بزرگ شیعیان را تبیین کند. این برنامه ساعت ۱۲:۱۵، پخش می شود.

همچنین در این روز، فیلم سینمایی «نفس آخر» محصول سال ۲۰۲۵ آمریکا و انگلیس در گونه حادثه‌ای، ساعت ۱۳:۳۰، پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی «الکس پارکینسون» با بازی «وودی هارلسون»، «سیمو لیو» و «فین کول»، روایتگر زندگی کریس، غواص اشباعی است که در یکی از خطرناک‌ترین مشاغل دنیا، به مدت ۲۹ دقیقه بدون اکسیژن در کف دریا می‌ماند و در کمال ناباوری توسط دوستانش نجات می‌یابد.

از دیگر برنامه‌های شبکه در این روز، «گفت‌وگوی ویژه مردمی»، کاری از گروه تهران و شهروندی، به تهیه‌کنندگی «امیرحسین عرب‌اسدی»، حوالی ساعت ۲۱، پخش می شود. در این برنامه، عوامل تولید با حضور در میادین مختلف پایتخت، پای صحبت‌های مردم می‌نشینند و حال و هوای عید غدیر و دغدغه‌های شهروندان تهرانی را بازتاب می‌دهند.

ویژه‌برنامه شاد «طهرانشاط»، نیز کاری از گروه خانواده و کودک، به تهیه‌کنندگی «میلاد حق‌پرست» و با اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، ساعت ۲۲، پخش می‌شود. این جنگ شبانه به مدت ۷۵ دقیقه، با حضور مردم، فضایی سرشار از شادی، همبستگی و تکریم مقام امامت و ولایت را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد.