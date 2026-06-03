به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﭘﻠﻴﺲ، ﺳﺮﻫﻨﮓ" ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ" ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮگفت: ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ و عوامل انتظامی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ طی اقدامات فنی و اطلاعاتی و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ، از انتقال مقادیری موادمخدر از ﻣﺤﻮﺭ‌های ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﯽ شهرستان مطلع و در عملیاتی ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭی حامل مواد مخدر ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﻭ متوقف کردند.

وی با اشاره به کشف ۱۳ کیلو تریاک که در ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﺍی در خودرو ﺟﺎﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ بود اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ ﻣﺮﮒ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗی ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎئی ﻣﻌﺮﻓی ﺷﺪﻧﺪ.