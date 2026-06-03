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فرمانده انتظامی شهرستان خمین از کشف ۱۳ کیلوگرم تریاک در عملیات دستگیری دو سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﭘﻠﻴﺲ، ﺳﺮﻫﻨﮓ" ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ" ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮگفت: ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ و عوامل انتظامی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ طی اقدامات فنی و اطلاعاتی و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ، از انتقال مقادیری موادمخدر از ﻣﺤﻮﺭهای ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﯽ شهرستان مطلع و در عملیاتی ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭی حامل مواد مخدر ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﻭ متوقف کردند.
وی با اشاره به کشف ۱۳ کیلو تریاک که در ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﺍی در خودرو ﺟﺎﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ بود اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ ﻣﺮﮒ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗی ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎئی ﻣﻌﺮﻓی ﺷﺪﻧﺪ.