به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان بهشت حضرت زهرا (س) اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده زائران جهت برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در روز ۱۴ خردادماه، امکان ارائه خدمات و برگزاری مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد متوفیان در مجموعه بهشت زهرا (س) میسر نخواهد بود.

سازمان بهشت زهرا از خانواده‌هایی که در سوگ عزیزان خود هستند درخواست کرده به منظور تسهیل خدمت‌رسانی و مدیریت مناسب مراسم ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ، برگزاری آیین‌های یادبود متوفیان خود را به روز‌های دیگر موکول کنند.