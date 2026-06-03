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مراسم یادبود متوفیان در بهشت زهرا فردا پنجشنبه به علت برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) برگزار نمی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان بهشت حضرت زهرا (س) اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده زائران جهت برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در روز ۱۴ خردادماه، امکان ارائه خدمات و برگزاری مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد متوفیان در مجموعه بهشت زهرا (س) میسر نخواهد بود.
سازمان بهشت زهرا از خانوادههایی که در سوگ عزیزان خود هستند درخواست کرده به منظور تسهیل خدمترسانی و مدیریت مناسب مراسم ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ، برگزاری آیینهای یادبود متوفیان خود را به روزهای دیگر موکول کنند.