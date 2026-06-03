به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، استاندار البرز با تأکید بر اهمیت نقش پدافند غیرعامل در افزایش تاب‌آوری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، از مدیران استان خواست پیشنهادها، ایده‌ها و راهکار‌های خود برای ارتقای سطح پدافند غیرعامل را به‌صورت مکتوب به اداره کل پدافند غیرعامل استانداری ارائه کنند.

مجتبی عبداللهی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، اظهار کرد: جلسات پدافند غیرعامل از مهم‌ترین نشست‌های تخصصی و راهبردی برای پیش‌بینی، پیشگیری و ارتقای آمادگی دستگاه‌ها در مواجهه با شرایط مختلف است و هدف اصلی آن، افزایش کیفیت، سرعت و اثربخشی خدمات‌رسانی به مردم در شرایط عادی و بحرانی است.

وی با اشاره به بررسی عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیرساختی استان در جریان جنگ رمضان افزود: در این نشست، اعضای شورای پدافند غیرعامل استان گزارش اقدامات و عملکرد مجموعه‌های خود را ارائه کردند و ارزیابی‌ها نشان داد که دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به گذشته و با بهره‌گیری از تجربیات، آموزش‌ها و آمادگی‌های کسب‌شده، عملکرد مناسب‌تر و مؤثرتری در انجام مأموریت‌های خود داشته‌اند.

استاندار البرز تصریح کرد: آمادگی بیشتر، هماهنگی مطلوب‌تر و رویکرد عملیاتی دستگاه‌ها موجب شد خدمات مورد نیاز مردم در حوزه‌های مختلف با کیفیت مناسب‌تری ارائه شود و این موضوع حاصل برنامه‌ریزی، آموزش و استفاده از تجربیات گذشته است.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری مدیران استان گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پیشنهادها، ایده‌ها و راهکار‌های خود را برای ارتقای سطح آمادگی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و تقویت الزامات پدافند غیرعامل به‌صورت مکتوب به اداره کل پدافند غیرعامل استانداری البرز ارائه کنند تا پس از بررسی کارشناسی، در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: ارتقای سطح آمادگی در حوزه پدافند غیرعامل نیازمند نگاه آینده‌نگر، آموزش مستمر، آسیب‌شناسی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های فکری و تخصصی مدیران و کارشناسان است و باید از هر فرصت برای تقویت این حوزه بهره گرفت.

استاندار البرز بر تداوم ارتباط و هماهنگی نزدیک با سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد و گفت: تعامل مستمر با ستاد مرکزی پدافند غیرعامل کشور، زمینه‌ساز ارتقای سطح دانش، آموزش، آمادگی و اجرای به‌موقع اقدامات مورد نیاز در شرایط مختلف خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به همدلی و انسجام موجود میان دستگاه‌های اجرایی استان خاطرنشان کرد: با استمرار این همکاری‌ها و بهره‌گیری از تجربیات و ظرفیت‌های موجود، می‌توانیم سطح آمادگی و تاب‌آوری استان را بیش از پیش ارتقا دهیم و خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه کنیم.