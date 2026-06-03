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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک از اجرای طرح پایش مستمر و شبانهروزی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی خبر داد و تأکید کرد که مدیریت پسماند و پسابهای صنعتی خط قرمز این اداره در حفظ سلامت عمومی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش فرخی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای نظارتی و پایش مستمر، بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرستان قرچک انجام شد و وضعیت زیست محیطی این واحدها از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این پایشها با هدف ارزیابی میزان آلایندگی هوا، نحوه مدیریت پسماند، کنترل و مدیریت پسابهای صنعتی و همچنین بررسی عملکرد تجهیزات و سامانههای کنترل آلودگی انجام میشود تا از رعایت الزامات و استانداردهای زیست محیطی اطمینان حاصل شود.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک با اشاره به مهمترین محورهای نظارتی این اداره تصریح کرد: مدیریت فاضلاب، کنترل آلودگی هوا و ساماندهی پسماندها سه حوزه اصلی مورد رصد و پایش مستمر کارشناسان محیط زیست در واحدهای صنعتی و شهرکهای صنعتی شهرستان است.
فرخی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نارسایی زیست محیطی، ابتدا اخطاریه قانونی به واحد مربوطه ابلاغ و فرصت لازم برای رفع مشکلات و اصلاح فرآیندها تعیین میشود و در صورت بی توجهی به اخطارها و تداوم آلودگی، پرونده واحد متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: استمرار پایشهای میدانی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی نقش مهمی در پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی، حفظ سلامت عمومی و ارتقای شاخصهای زیست محیطی شهرستان قرچک دارد.