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در نشست مشترک وزیر راه با دادستان کل کشور، ضمن قدردانی از نقش کلیدی رانندگان، بر لزوم هوشمندسازی، توزیع عادلانه بار و حمایتهای قضایی پیشگیرانه برای رفع موانع پیش روی صنعت حملونقل جادهای تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در نشستی مشترک میان فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و حجتالاسلام و المسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور، چالشهای حقوقی و لجستیکی حوزه حملونقل جادهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار که با حضور معاونان دادستان کل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای و مدیران مرتبط برگزار شد، بر لزوم حمایت قانونی از رانندگان و فعالان عرصه حملونقل جادهای کالا تأکید شد.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تجلیل از رشادتها و همراهی رانندگان در انتقال کالاهای اساسی در دوران «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان»، عملکرد آنان را در تأمین مایحتاج عمومی مردم در سراسر کشور ستودنی خواند و اظهار داشت: با وجود مشکلات، رانندگان نقش بیبدیلی در حفظ جریان کالا در کشور ایفا کردند.
دادستان کل کشور نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاشهای وزیر راه در مدیریت جابهجایی کالا، بر آمادگی دستگاه قضا برای همکاری قضایی پیشگیرانه در راستای سیاستهای وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد. وی بر اهمیت توجه ویژه به موضوعاتی نظیر توزیع عادلانه بار، هوشمندسازی نظام حملونقل و حمایت از کسبوکارهای خرد و کلان در این بخش تأکید کرد و قول مساعد داد که دادستانی کل کشور در تحقق عدالت توزیعی و اقتصادی، تعامل حداکثری را با این وزارتخانه خواهد داشت.
در پایان این نشست، مقرر شد کمیتهای مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و دادستانی کل کشور تشکیل شود تا با بررسی دقیق ابعاد فنی و حقوقی چالشهای حملونقل جادهای، راهکارهای قانونی لازم برای رفع موانع این بخش در اسرع وقت تدوین و اجرایی گردد.