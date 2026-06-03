

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجید آنجفی با اشاره به دستور مستقیم رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است منابع لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران را در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین کند.

وی افزود: تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم توسط کشاورزان به مراکز رسمی خرید تضمینی تحویل شده است و روند تأمین اعتبار برای پرداخت مطالبات آغاز شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد روند پرداخت مطالبات تا پایان فصل خرید تضمینی با همین سرعت ادامه یابد و تسویه کامل مطالبات کشاورزان انجام شود.

آنجفی درباره علت تأخیر در پرداخت‌ها گفت: تأخیر ایجاد شده ناشی از تأمین نشدن به‌موقع منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه بود که با هماهنگی‌های انجام‌شده، مشکل در حال رفع است.

وی تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران از طریق بانک کشاورزی انجام می‌شود و کشاورزان می‌توانند واریزی‌ها را از طریق حساب‌های خود پیگیری کنند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان یادآور شد: در سال زراعی جاری، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران متولی خرید تضمینی گندم هستند و بخشی از خرید محصول نیز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.