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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران در مرحله نخست تا پایان هفته جاری به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجید آنجفی با اشاره به دستور مستقیم رئیسجمهور و پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است منابع لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران را در سریعترین زمان ممکن تأمین کند.
وی افزود: تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم توسط کشاورزان به مراکز رسمی خرید تضمینی تحویل شده است و روند تأمین اعتبار برای پرداخت مطالبات آغاز شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد روند پرداخت مطالبات تا پایان فصل خرید تضمینی با همین سرعت ادامه یابد و تسویه کامل مطالبات کشاورزان انجام شود.
آنجفی درباره علت تأخیر در پرداختها گفت: تأخیر ایجاد شده ناشی از تأمین نشدن بهموقع منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه بود که با هماهنگیهای انجامشده، مشکل در حال رفع است.
وی تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران از طریق بانک کشاورزی انجام میشود و کشاورزان میتوانند واریزیها را از طریق حسابهای خود پیگیری کنند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان یادآور شد: در سال زراعی جاری، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران متولی خرید تضمینی گندم هستند و بخشی از خرید محصول نیز توسط بخش خصوصی انجام میشود.