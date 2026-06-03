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دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: پیروی از خط مشی امام راحل (قدس سره) و رهنمودهای رهبر شهید (قدس سره) و توصیههای مقام معظم رهبری، در سایهی غدیر خم ما را به سمت «امت واحده» سوق خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع گفت: سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، یادآور عروج شخصیتی است که با اندیشهی بلند خود، نه تنها ایران اسلامی را متحول کرد، بلکه ندای بیداری را در سراسر جهان اسلام طنینانداز ساخت.
وی افزود: امام خمینی (ره) با تأکید بر اصل بنیادین وحدت، امت اسلامی را به بازگشت به عزتِ اصیل خویش فراخواندند و همواره خطر تفرقهافکنی میان شیعه و سنی را گوشزد کردند. سالها خلف صالح ایشان، امام شهید (قدس سره) با همان صلابت و نگاه تمدنی، سکاندار این مسیر نورانی بودند و با هوشمندی کامل، محوریت «امت واحده» را در تمامی راهبردهای کلان نظام اسلامی برای مقابله با توطئههای دشمنان و جبههی استکبار قرار دادهاند؛ و مقام معظم رهبری نیز بر پرهیز از تفرقه و تجزیه اجتماعی و پاسداری از صفوف منسجم و بههمپیوسته تأکید فرمودند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: تداوم این مسیر که ریشه در گفتمان امامان انقلاب دارد، تأثیر مستقیمی بر ارتقای انسجام ملی داشته است. در اندیشهی امامان انقلاب، انسجام ملی نه تنها در چارچوب جغرافیایی ایران، بلکه به عنوان الگویی برای همگرایی کشورهای اسلامی و تقویت بنیه مقاومت در منطقه تعریف میشود.
وی در ادامه گفت: رهبر شهید با تأکید بر مؤلفههای وحدتبخش، همواره بر لزوم پرهیز از تفرقه و اهمیت همافزایی میان اقوام و مذاهب مختلف تأکید ورزیدهاند؛ چرا که معتقد بودند قدرتِ امت اسلامی در سایهی انسجامِ آگاهانه و وحدتِ راهبردی محقق میشود و این همان راهبرد کلانی است که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی دنبال میکند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به واقعه غدیر خم گفت: در این میان، واقعهی شریف غدیر خم نه تنها واقعهای تاریخی و اعتقادی، بلکه نمادی الهامبخش از پیوند و وحدت در جامعهی اسلامی است که باید از ظرفیتهای آن برای تقویت اخوت بهره جست.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به جایگاه رفیع غدیر تأکید کرد که آموزههای این روز بزرگ، فراتر از اختلافات مذهبی، بر مدار «ولایت الهی» و «محبت اهل البیت علیهم السلام» بهمثابه ریسمان الهی است که تمامی مسلمانان را حول محور حق و عدالت گرد هم میآورد. غدیر، نمادِ تولی به اهل بیت (ع) است که در فرهنگ اسلامی، محورِ مهرورزی و همبستگی تمام فرق اسلامی بوده و ظرفیتی عظیم برای گشودن گرههای ذهنی و ایجاد فضای گفتوگو میان اندیشمندان جهان اسلام دارد. غدیر پایه و بنیاد تبری از دشمنان اسلام و مسلمین است و تمرکز بر محور ولایت الهی برای غلبه بر مستکبران عالم.
وی در پایان گفت: در نهایت، آثار وحدتآمیز غدیر زمانی هویدا میشود که ما از دیدگاههای تفرقهانگیز فاصله گرفته و با تکیه بر مشترکات ایمانی، بر تقویت جبههی حق همت بگماریم. در عصری که دشمنان اسلام با ترویج اسلامهراسی، ایرانهراسی، و شیعههراسی، و با کوفتن بر طبل فرقهگرایی، سعی در فروپاشی بنیانهای اخلاقی و معنوی جامعهی اسلامی دارند، احیای فرهنگ غدیر با تأکید بر مودت اهل البیت علیهم السلام میتواند به عنوان عاملِ پیوند دهندهی قلوب و بستری برای گفتوگوهای تقریبمحور بین مذاهب اسلامی عمل کند. بیتردید، پیروی از خط مشی امام راحل (قدس سره) و تبعیت از رهنمودهای حکیمانهی امام شهید (قدس سره) و مقام معظم رهبری، ما را به سمت آن «امت واحده»ای سوق خواهد داد که در آن انسجام ملی و اسلامی، ضامن بقا و عزت تمامی مسلمین جهان خواهد بود.