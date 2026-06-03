رشد بی‌سابقه سکوی اجتماعی «تیک‌تاک» و موفقیت خیره‌کننده سامانه هوش مصنوعی «دوباو»، «ژانگ ییمینگ»، بنیان‌گذار شرکت بایت‌دنس را به جایگاه دوم ثروتمندان آسیا و نخستین جایگاه در چین رساند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وبگاه آرتی عربی، بر اساس شاخص ثروتمندان بلومبرگ، دارایی خالص ژانگ ییمینگ به ۹۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. این رشد چشمگیر که از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از هفت برابر شده، عمدتاً حاصل استقبال گسترده از تیک‌تاک و همچنین سامانه هوش مصنوعی «دوباو» است؛ سیستمی که اکنون با بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر ماهانه، یکی از پرکاربردترین ابزارهای هوش مصنوعی در چین به شمار می‌رود.

در این تحولات، ژانگ ییمینگ با پیشی گرفتن از «موکش آمبانی» (با ثروتی معادل ۸۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار)، جایگاه دوم آسیا را تصاحب کرد، در حالی که «گوتام آدانی» با دارایی ۱۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار همچنان در صدر این فهرست قرار دارد.

همچنین اشاره شده است که تصمیم بایت‌دنس برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های خود در ایالات متحده به سرمایه‌گذاران آمریکایی، توانسته است نگرانی‌های سیاسی و مقرراتی پیرامون تیک‌تاک را کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش ارزش بازار این شرکت و رشد ثروت بنیان‌گذار آن شود.