به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بیش از ۱۲۰ دانش آموز دختر و پسر برخواری همزمان با دهه ولایت و امامت جشن تکلیف و عبادات خود را در میدان و در جمع مردم برگزار کردند.

مدیر آموزش و پرورش برخوار گفت: این دانش آموزان به عشق وطن و به یاد دانش آموزان شهید میناب به میدان آمدند.

حسین یزدی، ادامه ادامه دادن راه شهیدان و خونخواهی و انتقام خون دانش آموزان میناب را از اهداف برگزاری این جشن تکلیف در میدان نام برد.

زهره عرب معاون پرورشی آموزش و پرورش برخوار گفت: دانش آموزان در میدان آمدند تا به همه اعلام کنند با نماز، حجاب و میدان داری پای کشور هستند.

امسال بیش از دو هزار دانش آموز برخواری به تکلیف رسیده‌اند.