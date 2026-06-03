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دانش آموزان شهرستان برخوار جشن تکلیف و عبادات خود را همراه با مردم در میدان برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بیش از ۱۲۰ دانش آموز دختر و پسر برخواری همزمان با دهه ولایت و امامت جشن تکلیف و عبادات خود را در میدان و در جمع مردم برگزار کردند.
مدیر آموزش و پرورش برخوار گفت: این دانش آموزان به عشق وطن و به یاد دانش آموزان شهید میناب به میدان آمدند.
حسین یزدی، ادامه ادامه دادن راه شهیدان و خونخواهی و انتقام خون دانش آموزان میناب را از اهداف برگزاری این جشن تکلیف در میدان نام برد.
زهره عرب معاون پرورشی آموزش و پرورش برخوار گفت: دانش آموزان در میدان آمدند تا به همه اعلام کنند با نماز، حجاب و میدان داری پای کشور هستند.
امسال بیش از دو هزار دانش آموز برخواری به تکلیف رسیدهاند.