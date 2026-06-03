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دیشب در یکی از قرارهای شبانه مردم دارالمومنین همدان، در میان جمعیت، تابلویی به چشم میخورد که تنها یک جمله بر آن نقش بسته بود؛ « آمریکا شیطان بزرگ» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تابلویی که در آغاز شب، هنوز جای خالی زیادی برای نوشتن داشت؛ اما رفتهرفته با دستخط مردمی که از کنار آن عبور میکردند، رنگ دیگری به خود گرفت.
یکی تنها یک کلمه نوشت و دیگری چند جمله، هر کس بخشی از نگاه و باور خود را بر صفحهای ثبت کرد که قرار بود روایتگر صدای مردم باشد.
برخی از تحریمها نوشتند، برخی از حمایت از ملتهای مظلوم و عدهای نیز از ایستادگی و مقاومت، واژهها متفاوت بودند، اما همگی بر یک صفحه کنار هم نشستند.
این برنامه همزمان با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برگزار شد؛ شخصیتی که عبارت «آمریکا شیطان بزرگ است» را در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی مطرح کرد.
با گذشت زمان، جای خالی روی تابلو کمتر و کمتر شد؛ تا جایی که دهها دستخط، آن را به روایتی از نگاهها و باورهای مردم تبدیل کرد.
تابلویی که در پایان مراسم، دیگر تنها یک جمله نبود؛ بلکه مجموعهای از واژهها، روایتها و پیامهایی بود که از دل جمعیت برخاست و بر صفحهای سفید ماندگار حک شد.