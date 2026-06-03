پخش زنده
امروز: -
استاندار قم از راهاندازی قرارگاه دائمی بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در استانداری خبر داد و گفت: صرفهجویی ارزانترین، سریعترین و در دسترسترین راهکار برای عبور از پیک مصرف و جلوگیری از خاموشیهای تابستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو با اشاره به افزایش مصرف برق استان از حدود ۲۵۰ مگاوات در زمستان به ۸۵۰ مگاوات در تابستان، تأکید کرد: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر برگزار و مصوبات آن روزانه پیگیری خواهد شد تا برق پایدار برای بخشهای خانگی و صنعتی تأمین شود.
وی با اشاره به شناسایی حدود ۳۸ هزار مشترک پرمصرف در استان افزود: نزدیک به ۱۰ درصد مشترکان قم مصرفی بیش از ۲ برابر الگوی تعیینشده دارند و برنامههای آموزشی، تذکر و نظارت محلهمحور برای کاهش مصرف این خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار قم همچنین بر لزوم کاهش مصرف در ادارات، اصناف و مراکز تجاری تأکید کرد و گفت: در صورت بیتوجهی به تذکرات، برخوردهای قانونی و محدودیتهای لازم اعمال خواهد شد.
دادستان قم نیز در این جلسه با اعلام حمایت کامل دستگاه قضایی از برنامههای مدیریت مصرف انرژی گفت: با مشترکان پرمصرف، استفادهکنندگان از ماینرهای غیرمجاز و دارندگان انشعابات غیرمجاز برخورد قاطع قضایی خواهد شد.
علیاصغر سلطانی افزود: نمایندهای از سوی دستگاه قضایی با اختیارات کامل در کنار گروههای بازرسی حضور خواهد داشت تا در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات قانونی لازم به سرعت انجام شود.
در ادامه جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم توسعه کنتورهای هوشمند و نوسازی تجهیزات سرمایشی فرسوده را از مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف انرژی دانست.
خسرو سامری با تأکید بر نقش بالای وسایل سرمایشی در مصرف برق تابستانی گفت: جایگزینی تجهیزات کمبازده با سامانههای نوین و توسعه کنتورهای هوشمند میتواند نقش مؤثری در کنترل مصرف و مدیریت مشترکان پرمصرف داشته باشد.
فرماندار قم نیز فرهنگسازی و آموزش سبک زندگی کممصرف را از مهمترین محورهای مدیریت انرژی عنوان کرد و خواستار بهرهگیری از ظرفیت بانوان، مراکز آموزشی، دانشگاهها، حوزههای علمیه و تبلیغات محیطی برای ترویج الگوی صحیح مصرف شد.
امیرعباس بقایی همچنین بر بازنگری منطقهبندی برق متناسب با تقسیمات هشتگانه شهرداری قم تأکید کرد تا مدیریت مصرف در بخشهای مختلف با دقت و کارآمدی بیشتری دنبال شود.