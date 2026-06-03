معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت صیانت از مردم و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان البرز از آمادگی مناسبی برای مقابله با تهدیدات و تأمین نیاز‌های ضروری مردم برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، محمدعلی قمی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان البرز، اظهار کرد: شورای پدافند غیرعامل در استان‌ها با مسئولیت استانداران، نقش مهمی در بررسی و برنامه‌ریزی برای مقابله با تهدیدات دشمن و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها بر عهده دارد.

وی افزود: در مقابله با تهدیدات، بخشی از اقدامات در حوزه پدافند عامل توسط نیرو‌های مسلح مقتدر کشور دنبال می‌شود و بخش دیگر مربوط به پدافند غیرعامل است که هدف آن افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، مصون‌سازی زیرساخت‌ها و تضمین تداوم خدمات ضروری به مردم است.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه اولویت اصلی امروز، صیانت از مردم در شرایط اضطراری و جنگی است، تصریح کرد: تأمین نیاز‌های اساسی مردم و استمرار خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود و بر همین اساس، آمادگی دستگاه‌ها به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست گفت: دستگاه‌های مختلف استان البرز در حوزه‌های برق، آب، نان، سوخت، حمل‌ونقل و خدمات پولی و بانکی از آمادگی مطلوبی برخوردار هستند و تداوم این آمادگی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم از مطالبات جدی سازمان پدافند غیرعامل کشور است.

قمی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها باید برای مواجهه با تهدیدات احتمالی دارای طرح پاسخ، برنامه تداوم کارکرد و برنامه بازگشت‌پذیری باشند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا تهدید، خدمات ضروری بدون وقفه به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ رمضان اظهار داشت: سطح آمادگی ایجادشده در حوزه‌های مختلف موجب شد با وجود اقدامات و تهدیدات دشمن، خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود و دستگاه‌ها بتوانند مأموریت‌های خود را به‌درستی انجام دهند.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف پدافند غیرعامل، بی‌اثر کردن تهدیدات دشمن یا به حداقل رساندن آثار آن است و هرگونه بی‌توجهی به الزامات این حوزه می‌تواند خسارات سنگینی را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به الزامات قانونی پدافند غیرعامل افزود: بر اساس قانون پدافند غیرعامل، دستگاه‌ها موظف به اجرای دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی هستند و هرگونه استنکاف از اجرای این تکالیف قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. در این زمینه، ارزیابی‌های مشترکی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود تا میزان پایبندی دستگاه‌ها به الزامات پدافند غیرعامل مورد سنجش قرار گیرد.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در استان البرز گفت: توسعه آموزش‌ها، فرهنگ‌سازی عمومی و توجه مدیران به الزامات پدافند غیرعامل، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش تاب‌آوری کشور دارد و خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در این حوزه صورت گرفته است.