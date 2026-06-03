پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه شهرستان بهارستان از اعزام بیش از ۱۵۰۰ نفر از مردم این شهرستان به حرم مطهر امام خمینی (ره) همزمان با سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده سپاه شهرستان بهارستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) اظهار کرد: این کاروانها با هدف تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی از شهرستان بهارستان به مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اعزام میشوند.
وی افزود: انقلاب اسلامی میراث گرانسنگ امام خمینی (ره) و الهامبخش ملتهای آزادیخواه جهان در مسیر رهایی از سلطه و دستیابی به کرامت انسانی است.
فرمانده سپاه شهرستان بهارستان ادامه داد: دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، بیانگر عظمت شخصیت امام راحل و اهمیت نهضت الهی ایشان است؛ نهضتی که همچنان مسیر حرکت ملت ایران و جریانهای آزادیخواه در جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در پایان با درود به روح پاک امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، یاد و خاطره فرماندهان و شهدای راه مقاومت را نیز گرامی داشت و تأکید کرد: یاد و نام این عزیزان همواره در دل ملت ایران زنده خواهد ماند.