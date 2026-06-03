به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده سپاه شهرستان بهارستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) اظهار کرد: این کاروان‌ها با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی از شهرستان بهارستان به مرقد مطهر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اعزام می‌شوند.

وی افزود: انقلاب اسلامی میراث گرانسنگ امام خمینی (ره) و الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه جهان در مسیر رهایی از سلطه و دستیابی به کرامت انسانی است.

فرمانده سپاه شهرستان بهارستان ادامه داد: دستاورد‌ها و برکات انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، بیانگر عظمت شخصیت امام راحل و اهمیت نهضت الهی ایشان است؛ نهضتی که همچنان مسیر حرکت ملت ایران و جریان‌های آزادی‌خواه در جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی در پایان با درود به روح پاک امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، یاد و خاطره فرماندهان و شهدای راه مقاومت را نیز گرامی داشت و تأکید کرد: یاد و نام این عزیزان همواره در دل ملت ایران زنده خواهد ماند.