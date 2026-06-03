شرکت متا در پاسخ به اعتراضات کارکنان خود در زمینه حریم خصوصی و مشکلات فنی، از بخشی از طرح جمع‌آوری داده‌های رفتاری برای توسعه «عامل‌های هوش مصنوعی» عقب‌نشینی کرد.

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بر اساس این یادداشت، کارکنان متا اکنون می‌توانند جمع‌آوری داده‌های مربوط به حرکات ماوس، ضربات کیبورد و سایر فعالیت‌های سیستمی را در هر بار به مدت ۳۰ دقیقه متوقف کرده و درخواست معافیت از این روند را ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، این تصمیم در قالب یک یادداشت درون‌سازمانی توسط «استفانی کاسریل»، نائب رئیس واحد مدلسازی هوش مصنوعی در «سوپر اینتلیجنس لبز» ابلاغ شده است.بر اساس این یادداشت، کارکنان متا اکنون می‌توانند جمع‌آوری داده‌های مربوط به حرکات ماوس، ضربات کیبورد و سایر فعالیت‌های سیستمی را در هر بار به مدت ۳۰ دقیقه متوقف کرده و درخواست معافیت از این روند را ارائه دهند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که کارکنان این شرکت نسبت به نقض حریم خصوصی در دستگاه‌های کاری و همچنین کاهش شدید عمر باتری رایانه‌ها و مصرف بالای اینترنت خانگی در اثر فعالیت ابزار‌های ردیابی، اعتراض کرده بودند. کاسریل در این یادداشت تأکید کرد که علیرغم وجود لایه‌های ایمنی، نگرانی‌های کارکنان در مورد کنترل بر فرآیند‌های رایانشی شنیده شده و اصلاحاتی در نرم‌افزار برای کاهش فشار بر سخت‌افزار‌ها اعمال شده است.

لازم به ذکر است که متا ماه گذشته با هدف توسعه «عامل‌های هوش مصنوعی» (AI Agents) که قادر به انجام خودکار فعالیت‌های کاری باشند، نرم‌افزاری را برای ثبت دقیق رفتار کاربران روی رایانه‌های کاری نصب کرده بود تا از این داده‌ها برای آموزش مدل‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی استفاده کند.