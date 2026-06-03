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آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بر نقش کلیدی دولتها در اجرای مؤثر "کد جهانی مبارزه با دوپینگ ۲۰۲۷" و استانداردهای بینالمللی جدید تأکید کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست سالانه وزرای دولتهای آسیا و اقیانوسیه در حوزه مبارزه با دوپینگ، با حضور بیش از صد نماینده از ۴۲ کشور در مرکز همایشهای ملی پکن برگزار شد.
در این نشست، "ویتولد بانکا"، رئیس وادا، "یانگ یانگ"، نایبرئیس و "اولیویه نیگلی"، مدیراجرایی وادا، ضمن تشریح اولویتهای راهبردی این سازمان، از دولتها خواستند تا از هماکنون اقدامات لازم را برای اجرای نسخه به روز رسانی شده کد جهانی مبارزه با دوپینگ که از اول ژانویه ۲۰۲۷ لازمالاجرا خواهد شد، آغاز کنند.
وزرا و نمایندگان دولتهای حاضر با تصویب قطعنامهای مشترک، بر مسئولیت دولتها در تأمین منابع مالی، حمایت از برنامههای ملی مبارزه با دوپینگ و همکاری نزدیک با سازمانهای ملی و منطقهای مبارزه با دوپینگ برای اجرای کد ۲۰۲۷ تأکید کردند.
در این نشست رئیس وادا گفت: دولتها در ماههای پیشرو نقش تعیینکنندهای در اجرای کد جهانی مبارزه با دوپینگ ۲۰۲۷ خواهند داشت و لازم است، اقدامات لازم را برای آمادهسازی زیرساختهای اجرایی در کشورهای خود در اولویت قرار دهند.
در ادامه "اولیویه نیگلی"، مدیراجرایی وادا، طی ارائهای به نقش دولتها در تأمین منابع مالی پایدار برای سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ، ایجاد چارچوبهای قانونی مناسب و همکاری نزدیک با وادا برای تحقق الزامات انطباق اشاره کرد. وی تأکید کرد: دولتها باید منابع مالی و انسانی لازم را در اختیار سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ قرار دهند، تا فرآیند گذار به کد ۲۰۲۷ به شکلی روان و مؤثر انجام شود.
از دیگر محورهای مهم این نشست، موضوع آموزش و فرهنگ سازی در مبارزه با دوپینگ بود. "یانگ یانگ"، نایبرئیس وادا، با تأکید بر اهمیت آموزش ورزشکاران جوان، مربیان و کارمندان پشتیبان ورزشکاران، خاطرنشان کرد که آموزش باید نخستین تجربه ورزشکاران با نظام مبارزه با دوپینگ باشد، نه صرفاً کنترل و اعمال مقررات.
وی همچنین به نقش مهم "سامانه آموزش و یادگیری مبارزه با دوپینگ وادا (ADEL) " اشاره کرد و یادآور شد که در کد ۲۰۲۷ و استاندارد بینالمللی آموزش، ارائه آموزش به ورزشکاران خردسال حاضر در رویدادهای بینالمللی بهعنوان یک الزام پیشبینی شده است.
این نشست به همراه سمپوزیوم جانبی آن امروز به پایان میرسد و غلامرضا نوروزی و رضا سعیدی دبیرکل و قائم مقام دبیرکل ایران نادو ایران در این نشست حضور دارند.