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راهآهن جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای شاخصهای ایمنی و رفاهی مسافران، برنامهریزی برای توسعه ناوگان مسافری و پایش مستمر شبکه ریلی کشور را به عنوان اولویت نخست خود در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ قائممقام مدیرعامل راهآهن با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان عملیاتی و پشتیبانی، ارتقای سطح ایمنی، رفاه و تکریم مسافران را مسئولیت سنگین و اولویت اصلی راهآهن دانست.
میرحسن موسوی با اشاره به روند افزایشی تقاضای سفر با قطار در سالهای اخیر اظهار داشت: در راستای تحقق تأکیدات رئیسجمهور مبنی بر گسترش خدماترسانی ریلی، توسعه ناوگان مسافری در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، اضافه شدن چندین رام قطار ریلباس و ترنست و همچنین بهرهبرداری از ناوگان مسافری جدید برای پاسخگویی به ظرفیت موجود، بهزودی عملیاتی میشود.
قائممقام مدیرعامل راهآهن همچنین بر اهمیت «آمادهبهکاری» ناوگان تأکید کرد و گفت: تداوم نظم در فرآیندهای تعمیرات و نگهداری، کلید کاهش تأخیر قطارهای مسافری و حومهای است. از این رو، برنامهریزی برای به حداقل رساندن خرابیهای فنی و تسریع در تأمین قطعات لکوموتیوها و واگنها به صورت مستمر پیگیری میشود.
موسوی با بیان اینکه ارتقای ایمنی شبکه ریلی خط قرمز راهآهن است، افزود: تقویت نظارت بر خطوط، پایش مستمر شبکه و شناسایی نقاط مستعد حادثه، از الزامات اجتنابناپذیر برای ارتقای شاخصهای ایمنی در سراسر شبکه ریلی کشور است.
گفتنی است در بخش دیگری از این نشست، ضمن بررسی وضعیت سیر و حرکت قطارهای مسافری در هفته گذشته، مدیران کل مناطق تهران و قم گزارش مبسوطی از عملکرد حملونقل بار و برنامههای توسعه سهم ریلی این مناطق ارائه کردند که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.