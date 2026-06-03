به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نمایشگاه با برپایی ۱۰ غرفه شامل واقعه غدیرخم تا عاشورا، خانه و زندگی حضرت زهرا (س)، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، شهدای مدرسه میناب، عکاسی، آموزش تسلیحات نظامی و دستاورد‌های انقلاب اسلامی و ظهور منجی را برای بازدیدکنندگان روایت می‌کند.

نمایشگاه شیعه الی الابد در ایام دهه ولایت در ساختمان مخابرات سابق میدان شهرداری شهر داران برپا شده و علاقه مندان می‌توانند تا روز جمعه ۱۵ خردادماه ساعت ۹ صبح تا ۹ شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

اجرا و ایده پردازی نمایشگاه شیعه الی الابد باحضور خودجوش مردم، هیئت‌های مذهبی و جوانان شهر داران برگزار شده است.