ثبت ۴۲۳ طرح درباره شهدای میناب در مسابقه فارابی
با پایان مهلت ارسال آثار به مسابقه فیلمنامهنویسی «مدرسهای که میرفتم»، ۴۲۳ طرح درباره کودکان شهید ایران در سامانه خانه فیلمنامه بنیاد سینمایی فارابی به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در بازه ۴۰ روزه دریافت طرحها در قالب مسابقه فیلمنامهنویسی «مدرسهای که میرفتم»، مجموعاً ۴۲۳ طرح در خانه فیلمنامه بنیاد ثبت شده است که در میان شرکتکنندگان، نامهای شناخته شده حوزه فیلمنامهنویسی و سینما در کنار فیلمسازان جوان به چشم میخورد.
بر همین اساس و به منظور بررسی عادلانه و حرفهای همه طرحهای رسیده در زمانبندی پیشبینی شده، تعاملی مشترک میان بنیاد سینمایی فارابی و کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران شکل گرفت و با اعلام آمادگی و علاقه کانون فیلمنامهنویسان برای ادای دین به کودکان شهید میناب توافق شد که ارزیابی آثار رسیده در این مرحله بر اساس شاخصهای مورد نظر بنیاد، توسط گروهی از اعضای کانون فیلمنامهنویسان انجام شود.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده برای مسابقه «مدرسهای که میرفتم»، کمیتهای متشکل از پنج عضو منتخب کانون فیلمنامهنویسان، همه طرحهای رسیده را بررسی، ارزیابی فنی و انتخاب میکنند و سپس آثار منتخب، در مرحله نهایی توسط جمعی متشکل از فیلمنامهنویسان و کارگردانان داوری خواهد شد.
مسابقه «مدرسهای که میرفتم» پذیرای طرحهای «درباره کودکان» و «برای کودکان» پیرامون کودکان شهید ایران و بهویژه دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب بود و تلاش دارد روایتهایی ماندگار از رویاهای ناتمام کودکان دانشآموزان شهید را در قالب فیلمنامههایی قابل ساخت، معرفی کند.