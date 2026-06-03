بررسی روند ساخت طرحهای مدرسهسازی در شهرستان دشتی
استاندار بوشهر در سفر به شهرستان دشتی از دو طرح مهم مدرسهسازی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی این طرحها قرار گرفت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر، فرماندار دشتی تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان، از طرحهای مدرسهسازی در دو نقطه شهرستان دشتی بازدید و بر تکمیل این طرحها در موعد مقرر تأکید کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به بررسی طرح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید قائدی دشتی، اظهار کرد: این مدرسه با ۲۲۰۰ مترمربع زیربنا و با سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.
وی ادامه داد: این طرح اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برنامهریزی صورتگرفته، در هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین در بازدید از مدرسه ۱۲ کلاسه شهید ملاحف گفت: این طرح با ۳۸۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، اکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق اعلام مسئولان طرح، تا دهه فجر امسال تکمیل و افتتاح خواهد شد.
زارع با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان دشتی، تأکید کرد: تکمیل این طرحها نقش مهمی در ارتقای عدالت آموزشی و ایجاد محیطی استاندارد برای دانشآموزان خواهد داشت و تسریع در اجرای آنها جزو اولویتهای مدیریت استان است.