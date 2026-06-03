به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی، گفت: والدین برای نوبت گیری جهش تحصیلی فرزندان خود، ابتدا باید درخواست جهش را به مدرسه ارائه داده، و مدیر مدرسه مطابق فایل راهنمای پیوست اقدام کند.

ماندگار افزود: پس از انجام این مرحله و تایید مجوز دانش آموز در سامانه سیدا، والدین می‌توانند با وارد شدن به سامانه sirat۲.csdeo.ir نسبت به نوبت گیری جهش تحصیلی فرزندان خود اقدام کنند.

به گفته وی والدین توجه داشته باشند که بازه زمانی نوبت گیری جهش تحصیلی تا ۳۱ خرداد ادامه دارد و تاریخ مذکور قابل تمدید نیست.