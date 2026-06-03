به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: با هدف رفاه حال مردم و ارتقا سطح خدمات بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان قمربنی هاشم این شهرستان با هزینه بیش از ۴۰ میلیارد ریال به دستگاه‌های پیشرفته مجهز شد.

دکتر صمیمی افزود: ۲ دستگاه اتوماتیک و خودکار شوک الکتریکی، پنج دستگاه مانتور ثبت علائم حیاتی برای بیمارستان شهر بیضا، مراکز خدمات جامع سلامت بانش و تل بیضا، یک دستگاه کمک تنفس مصنوعی خودکار، جابجایی و تجهیز آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستای شیخ عبود، طرح غربالگری نوزاد، ۲ برابر شدن ظرفیت ذخیره اکسیژن بیمارستان قمربنی هاشم از جمله این دستگاه‌های پیشرفته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا بیان کرد: این امر علاوه بر کاهش مراجعات مردم به مراکز درمانی فارس، کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت و خطرات جاده‌ای عبور و مرور مردم را به حداقل می‌رساند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.