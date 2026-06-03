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کلاس آموزش اسلحهشناسی ویژه بانوان، هر شب در جریان اجتماعات مردمی شهرستان ملکشاهی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کلاس آموزش اسلحهشناسی ویژه بانوان، هر شب در جریان اجتماعات مردمی شهرستان ملکشاهی برگزار میشود.
این دوره با حضور مربیان تخصصی اجرا میشود. بانوان شرکتکننده در این کلاسها، اصول اولیه و مبانی ایمنی در کار با سلاح را فرا میگیرند.
در ادامه برنامه، بانوان آموزشهای مورد نیاز اسلحهشناسی را یاد گرفته و با مهارتهای پایهای این حوزه آشنا میشوند.
این دورهها با هدف ارتقای توانمندی و آگاهی بانوان برگزار میشود.