اصلاح الگوی مصرف از خانواده آغاز میشود
کارشناس خانواده و مسائل اجتماعی با حضور در برنامه «امروز البرز» با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل آینده گفت: آموزش «کفایت»، مدیریت دخلوخرج و فرهنگ انفاق از مهمترین پایههای اصلاح الگوی مصرف است و اگر این نگاه در خانواده شکل بگیرد، در آینده به نحوه مدیریت منابع در سطوح بالای جامعه نیز منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
ذوالفقاری، کارشناس خانواده و مسائل اجتماعی در برنامه «امروز البرز» با اشاره به ضرورت آموزش اصلاح الگوی مصرف در خانوادهها اظهار کرد: در خانواده باید یکسری موضوعات را برای اصلاح الگوی مصرف به نسل جدید یاد داد؛ از جمله پذیرش «حداقل» و «کفایت» که زمینهساز قناعت است.
وی با بیان اینکه قناعت به معنای کم مصرف کردن نیست، افزود: قناعت یعنی درست مصرف کردن؛ کسی که از حداقل یک موضوع سیر نمیشود، حتی اگر به اندازه تمام دنیا هم داشته باشد باز هم برایش قابل پذیرش نیست.
ذوالفقاری نقش خانواده و جامعه را در ساختن نسل تعیینکننده دانست و گفت: نسل را خانوادهها و افراد جامعه میسازند. اگر نسل ما این نوع نگاه اقتصادی را یاد بگیرد، فردا وقتی در جایگاههای بالاتر قرار گرفت، به منابع هم همین نگاه را خواهد داشت.
وی با تأکید بر تقویت خودکفایی و تولید در خانوادهها بیان کرد: اگر زمینههایی در خانواده رشد کند که خودکفایی و تولید را پیش ببرد، باعث رشد خانواده و کاهش نیاز میشود و در ادامه، مسیر پیشرفت در شهر نیز هموارتر خواهد شد.
این کارشناس با اشاره به نحوه هزینهکرد منابع عمومی گفت: اگر دولت و شهرداری هزینههای بلااستفاده و غیرضروری را کاهش دهند و آن را در بخشهای دیگر خرج کنند، این اقدام میتواند به تقویت تولید داخلی و رشد منابع کمک کند.
ذوالفقاری «مدیریت پول و خرج همراه با انفاق» را یکی از راههای آموزش صحیح مصرف به کودکان دانست و افزود: اگر فرزند یاد بگیرد بهموقع برای نیاز هزینه کند و آنچه نیاز ندارد را انفاق یا به دیگری ببخشد، این یک مسیر درست برای آموزش مصرف صحیح است.
وی «مسئولیتپذیری» و «مدیریت» را از ارکان آموزش مصرف عنوان کرد و ادامه داد: آموزش کف و کفایت نیز هم در حوزه فردی و هم در خانواده اثرگذار است.
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود، از برخی رفتارهای مصرفگرایانه انتقاد کرد و گفت: دکوری بودن اجسام خانه، دنبال کردن پیدرپی مد روز و استفاده نکردن کامل از عمر مفید محصولات باعث رشد مصرفگرایی غلط میشود و این موضوع امروز به یک معضل اجتماعی در سطح جهان تبدیل شده است.
وی برای ساماندهی دخل و خرج خانوادهها دو راهکار را مهم دانست و تصریح کرد: باید یاد بگیریم «کممصرف و پربازده» باشیم و همچنین «انفاق و آموزش تقسیم صحیح» را در جامعه گسترش دهیم که به رشد مالی هم کمک میکند.
ذوالفقاری در پایان با اشاره به اثر اصلاح توقعات بر مسائل اجتماعی گفت: وقتی سطح توقعات به سمت کف بیاید، ترس از ازدواج کمتر میشود و آسانی ازدواج و تشکیل خانواده افزایش مییابد. کاهش انفاق و همچنین مشکلات مرتبط با نفقه و ازدواج میتواند در نهایت به کاهش جمعیت منجر شود که ریشه آن در فقر یا ترس از فقر در جامعه است.