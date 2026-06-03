به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیرماه سال جاری به میزبانی ناخون راتچاسیما کشور تایلند برگزار می‌شود.

در راستای آماده‌سازی هرچه بیشتر برای حضور در این رقابت‌ها، پنجمین اردوی آماده سازی تیم نوجوانان دختر ایران از روز جمعه ۱۵ خرداد در کمپ تیم‌های ملی والیبال بانوان (چمران) واقع در مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد.

بازیکنان دعوت‌شده به این اردو تمرینات خود را تا روز شنبه ۲۶ خردادماه پیگیری خواهند کرد.

فاطمه شیشه چی، مهسا بهرامی، النا همایونی راد، آیدا باقرنیا، عسل ولی پور، حدیث ارفع رفیعی، ستایش نصر اصفهانی، یکتا کثیری، ماریا محمدی، تینا سراج، سانیا بحری، تبسم خشگوا، تارا شکی، ملینا غفرانی، ثنا نقی پور، فاطمه همایون، سما یحیی پور و الینا لطفی نیا بازیکنان دعوتی به اردوی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.

اکرم قهرمانی به عنوان سرمربی، فریبا صادقی (مدیر فنی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند (ماسور) و سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست ملی پوشان را در این اردو همراهی می‌کنند.