معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: انتخابات نه تنها عرصه‌ای برای گردش نخبگان، بلکه نمادی از مردم‌سالاری دینی و پیامی روشن از اقتدار و ثبات نظام جمهوری اسلامی در برابر فشار‌های خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در جلسه ستاد انتخابات استان یزد با اشاره به ایام عید غدیر، این مناسبت را فراتر از یک جشن معمولی و یادآور رکن اصلی اقتدار نظام، یعنی ولایت توصیف کرد.

وی افزود: اگر امروز کشور از انسجام و همبستگی برخوردار است و پیشرفت‌های قابل‌توجهی را تجربه می‌کند، ریشه در تحقق ولایت مطلقه فقیه دارد که ثمرات آن در مقاطع حساس بیش از پیش نمایان می‌شود.

دهستانی با اشاره به تفاوت ساختار سیاسی ایران با برخی کشور‌های منطقه گفت: در حالی که کشور‌های دیگر با اراده دیکتاتور‌ها تغییر ساختار می‌دهند، کشور ما یک نظام مردم‌محور است که با اراده مردم مسیر خود را تغییر می‌دهد. امروز با نگاهی به مؤلفه‌های اقتدار ملی و تمدنی، باید به شیعه و ایرانی بودن خود افتخار کنیم، چرا که این اقتدار در تمامی شئون کاری ما متبلور شده است.

معاون استاندار یزد با بیان اینکه جنگ ۴۷ ساله علیه کشور وارد فاز جدیدی شده است، اظهار داشت: دشمنان با محاصره و فشار اقتصادی حداکثری، تمام توان خود را به کار بسته‌اند، اما نظام ما با تکیه بر مردم، این شرایط سخت را پشت سر می‌گذارد.

وی برگزاری انتخابات را یکی از مولفه‌های اقتدارآفرین برشمرد و گفت: انتخابات پیام‌های مهمی از جمله ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی کشور را به دنیا مخابره می‌کند. علاوه بر این، برگزاری انتخابات نشان می‌دهد که کشور دچار انسداد سیاسی نیست و جریان کنشگری سیاسی در ایران، جریانی روان و پویاست.

دهستانی، فراهم‌سازی بستر انتخابات را یک فریضه دانست و خاطرنشان کرد: چرخش نخبگانی در نظام ما با اراده مردم اتفاق می‌افتد و این پیام بزرگ انقلاب ماست که هیچ انحصاری در ساختار حکمرانی وجود ندارد و هیچ مدیری به‌طور دائمی در مسند قدرت باقی نمی‌ماند، بلکه این اراده مردم است که مسیر پیشرفت کشور را تعیین می‌کنند.