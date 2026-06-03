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پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خرداد، از شنبه ۱۶ خرداد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیش فروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۱۶ خرداد ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۱۶ خرداد از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به بعد(پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.