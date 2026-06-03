بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر عبدالرسول ملاحزاده، رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس درباره آخرین وضعیت این مرکز پس از حوادث اخیر گفت: بعد از برخورد سه موج انفجاری به بیمارستان، بهجز اورژانس و بخش ICU داخلی که در ساختمان بیمارستان شهدای هستهای از قبل مستقر بود و آسیب کمتری دید، بخش عمده بیمارستان در همان ابتدای کار از مدار خدمت خارج شد.
وی افزود: ما دو ساختمان داریم؛ یک ساختمان مربوط به بیمارستان شهدای هستهای است که با طراحی مقاومتر، کمتر در برابر موج انفجار آسیبپذیر بود و بخشهای سالمتر هم بیشتر در همان ساختمان باقی ماند. اما ساختمان اصلی بیمارستان شهدای خلیجفارس که شش طبقه است، در ساعتهای اولیه تقریباً بهطور کامل از کار افتاد.
رئیس بیمارستان شهدای خلیجفارس با تأکید بر اینکه اجازه توقف خدمات درمانی داده نشد، تصریح کرد: از همان لحظه وقوع حادثه تلاش کردیم یک برنامه مشخص داشته باشیم تا بیمارستان به تعطیلی کشیده نشود. خدمات درمانی متوقف نشد و بخشی از ظرفیت و کارکنان را به ساختمان بیمارستان شهدای هستهای منتقل کردیم و ارائه خدمات را آنجا ادامه دادیم.
دکتر ملاحزاده درباره روند بازگشایی و بازسازی بیمارستان نیز، گفت: بازسازی را مرحلهبهمرحله شروع کردیم. ابتدا از طبقه همکف ساختمان اصلی آغاز شد؛ بخش فوقتخصصی گوارش و درمانگاهها فعال شدند و پس از آن بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) هم بازگشایی شد.
وی ادامه داد: بعد به سراغ طبقه اول رفتیم؛ چون اتاق عمل قلب بیمارستان است و باید هرچه سریعتر به مدار برمیگشت. خوشبختانه اتاقهای عمل راهاندازی شده و چند هفتهای است که فعال هستند. همزمان بازسازی بخشهای ویژه جراحی و ICU جراحی هم انجام شد و اکنون این بخشها فعال شدهاند و روند پذیرش و انتقال بیمار در حال انجام است.
رئیس این مرکز آموزشی درمانی در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریت آموزشی بیمارستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیمارستان شهدای خلیجفارس یک مرکز آموزشی درمانی است و از ابتدای خرداد حضور دانشجویان را داریم، بازسازی طبقه ششم که پاویونهای پزشکی در آن قرار دارد نیز در دستور کار قرار گرفته و در هفته آینده تحویل داده میشود تا روند آموزش و درمان دانشجویان با خیال راحت ادامه پیدا کند.
دکتر ملاحزاده درباره طبقات میانی ساختمان اصلی نیز توضیح داد: طبقات سوم، چهارم و پنجم طبق دستور رئیس دانشگاه و با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه و همچنین در تعامل با وزارت بهداشت، قرار است بازسازی اصولی و نوسازی زیرساختی داشته باشند. در این بخشها علاوه بر بازسازی، بهروزرسانی تأسیسات و زیرساختها هم انجام میشود و به همین دلیل احتمالاً حدود یک بازه زمانی ششماهه برای تکمیل این مرحله نیاز است.
وی یادآور شد: در این مدت، ظرفیت درمانی طبقات سه، چهار و پنج از بین نرفته و به ساختمان بیمارستان شهدای هستهای منتقل شده است؛ حتی در برخی حوزهها افزایش ظرفیت هم داشتهایم و خدمات درمانی همچنان به مردم ارائه میشود.
رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس در پایان تأکید کرد: این بیمارستان مرکز اصلی ارائه خدمات فوقتخصصی استان است و از روز اول تلاش کردیم هیچ خدمتی متوقف نشود. با پیشرفت بازسازیها، هم خدمات درمانی و هم فعالیتهای آموزشی به شکل کاملتر در حال بازگشت به روال عادی است.