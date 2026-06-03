زخم‌های ناشی از موج انفجار بر پیکره بیمارستان شهدای خلیج فارس

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر گفت: با وجود آسیب‌های گسترده به ساختمان اصلی بیمارستان در پی برخورد سه موج انفجاری، روند ارائه خدمات درمانی در این مرکز متوقف نشد و با انتقال ظرفیت‌ها به ساختمان بیمارستان شهدای هسته‌ای، بازسازی و بازگشایی مرحله‌ای بخش‌ها در دستور کار قرار گرفت.