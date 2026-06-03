نهاد رقابت بریتانیا با تصویب مقرراتی جدید، شرکت گوگل را ملزم کرد تا ضمن شفاف‌سازی در استفاده از محتوای رسانه‌ها برای آموزش هوش مصنوعی، حق انتخابِ عدم مشارکت را به ناشران بازگرداند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از رویترز، سازمان رقابت و بازار‌های انگلیس (CMA) الزامات سخت‌گیرانه‌ای را بر خدمات جست‌وجوی گوگل اعمال کرد. طبق این مصوبه که در چارچوب مقررات جدید بازار‌های دیجیتال لندن تدوین شده، ناشران و رسانه‌های خبری از این پس اختیار دارند که اجازه استفاده از محتوای خود برای آموزش و بهینه‌سازی مدل‌های هوش مصنوعی گوگل را سلب کنند.

علاوه بر حق انتخاب ناشران، گوگل موظف شده است در تمامی نتایج تولیدشده توسط هوش مصنوعی، منابع استناد شده را با لینک‌های واضح و قابل مشاهده به کاربران ارائه دهد. این تصمیم با هدف تقویت قدرت چانه‌زنی رسانه‌ها و جلوگیری از کاهش ترافیک وب‌سایت‌های خبری اتخاذ شده است؛ چرا که بسیاری از ناشران معتقدند پاسخ‌های مستقیم هوش مصنوعی، نیاز کاربران به کلیک بر روی منبع اصلی خبر را از بین برده است.

«سارا کاردل»، مدیر اجرایی سازمان رقابت انگلیس، تأکید کرد که این مقررات برای کنترل قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری و سازگاری با تحولات پرشتاب حوزه هوش مصنوعی طراحی شده است. لازم به ذکر است که از اکتبر ۲۰۲۵، گوگل به دلیل در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد سهم بازار جست‌و‌جو در انگلیس، به عنوان شرکتی با «وضعیت راهبردی در بازار» شناخته شده و تحت نظارت‌های ویژه قرار گرفته است.