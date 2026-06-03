به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا عسگریان مسئول اجرای این طرح، سرمایه گذاری صورت گرفته برای احداث این نیروگاه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: این طرح در مدت یک سال به بهره برداری می‌رسد.

معاون سرمایه گذاری سازمان انرژی‌های پاک نیز با بیان اینکه ظرفیت تجمعی نیروگاهی تجدید پذیر کشور از ۵۲۰۰ مگاوات عبور کرده است، افزود: این ظرفیت در مدت دوماه آینده به ۷ هزار مگاوات در شش ماه آینده به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد.

جعفر محمد نژاد سیگارودی تاکید کرد: ۹۰۰ ساختگاه نیروگاه تجدیدپذیر در تمامی کشور فعال است و استان اصفهان در این زمینه پیشگام است.

وی تاکیدکرد: در یک سال ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور احداث شده است که یک روکورد محسوب می‌شود.