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رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس گفت: در دو ماهه نخست امسال بیش از ۳۴ هزار معاینه فنی در فارس صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل این اداره کل، با اشاره به فعالیت ۱۶ مرکز معاینه فنی در استان، اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال ، ۳۴ هزار و ۶۷۸ فقره برگ معاینه فنی برای وسایل نقلیه صادر شده است.
رسول خانبازی افزود: همچنین در این بازه زمانی ۵۷ بازدید میدانی از این مراکز صورت گرفته و روند ساخت ۳ مرکز جدید هم با جدیت پیگیری و نظارت میشود.
کنترل دقیق بارهای ترافیکی و فوقسنگین
خانبازی در بخش دیگری از گزارش خود به مدیریت بارهای ترافیکی در جاده های استان اشاره کرد و گفت: در دو ماه اخیر، ۲ هزار و ۶۱۶ پروانه عبور صادر و بر عبور ۳۸ محموله فوقسنگین نظارت شده است.
تمامی بارهای سنگین عبوری از استان، چه بارهای دارای پروانه صادره از فارس و چه بارهای متعلق به سایر استانها، تحت کنترل و پایش دقیق کارشناسان قرار دارند تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.
اقدامات آموزشی و فرهنگسازی ایمنی
رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل فارس همچنین از اجرای برنامههای آموزشی خبر داد و افزود: پیگیری برای آموزش ایمنی عبور و مرور در شبکه شاد با همکاری آموزش و پرورش و بررسی مدارک مدیران فنی ۱۵۴ شرکت حمل و نقل مسافر و ۳۲۱ شرکت حمل و نقل کالا در دستور کار قرار گرفت.