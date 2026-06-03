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رئیس سازمان منابع طبیعی از ایجاد پارک زندگی در شهرستانهای کشور برای مشارکت مردمی در کاشت نهال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر گسترش مشارکت مردمی در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، مدیران منابع طبیعی را مکلف کرد با استفاده از ظرفیت اراضی ملی، «پارک زندگی» را در نقاط مختلف کشور ایجاد کنند.
افلاطونی در یکصد و ششمین جلسه ستاد طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت افزود: این پارکها با هدف نهادینهسازی فرهنگ درختکاری و مشارکت عمومی ایجاد میشوند تا شهروندان بتوانند در مناسبتهایی مانند ازدواج، تولد فرزندان و سالگردهای خانوادگی به نام عزیزان خود نهال بکارند.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه آمار دقیق از روند اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت افزود: تمامی اطلاعات و آمار این طرح باید از طریق سامانه «ساتک» به عنوان مرجع رسمی ثبت و منتشر شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین بازنگری در تعهدات و شاخصهای تعیینشده برای استانها متناسب با ظرفیتهای محلی را خواستار شد و بر ارزیابی عملکرد استانها در اجرای این طرح تأکید کرد.
افلاطونی با اشاره به انعقاد تفاهمنامههای متعدد با دستگاههای مختلف برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، بر ضرورت پایش و نظارت مستمر بر روند اجرای این تفاهمنامهها تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب و فاضلاب را از برنامههای سازمان دانست و گفت: این طرح در برخی استانها از جمله قم آغاز شده و توسعه آن نیازمند همکاری وزارت نیرو است.
رئیس سازمان منابع طبیعی همچنین احاله مدیریت پارکهای جنگلی با رویکرد اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای جذب سرمایهگذار را راهکاری مؤثر در توسعه و ارتقای کیفیت پارکهای جنگلی عنوان کرد.
افلاطونی در پایان با اشاره به آغاز فصل گرما، بر آمادگی استانها برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در جنگلها و مراتع تأکید کرد و تقویت پایش عرصههای طبیعی با مشارکت جوامع محلی، دهیاران و همیاران طبیعت را خواستار شد.