کتاب «الف لام خمینی» کتابی است به قلم هدایت الله بهبودی که در آن زندگی نامه‌ی امام روح الله موسوی خمینی را بازگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امام خمینی (ره)، نامی که نه تنها تاریخ معاصر ایران، بلکه بخش مهمی از تاریخ جهان را دگرگون ساخت. شخصیتی چندوجهی، عارفی مجاهد، فیلسوفی سیاستمدار و رهبری که با اتکاء به ایمان و همراهی یک ملت، انقلابی شگرف را به پیروزی رساند

. اما برای درک عمق وجودی، ریشه‌های فکری، سیر تحول شخصیتی و ابعاد گوناگون زندگی این شخصیت وارسته، نیازمند کاوش در منابعی هستیم که با نگاهی دقیق، مستند و گاه متفاوت، زوایای پنهان و آشکار حیات پربرکت ایشان را روشن سازند.

نویسنده "الف لام خمینی" را در ۱۱۵۷ صفحه در یک جلد و ۱۸ فصل نوشت و بعد از انتشار آن در موسسه مطالعات سیاسی، این کتاب منتخب یازدهمین جایزه‌ی ادبی جلال آل احمد در بخش مستند و همچنین برنده‌ی جایزه‌ی سی و ششمین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گشت.

این اثر، شرح مفصلی از زندگی "سید روح الله خمینی" قدس سره است. خانواده‌ی ایشان در ابتدای اثر معرفی می‌شوند و پس از آن شرح زندگی این شخصیت بزرگ از کودکی تا بزرگسالی از جمله تحصیل در روستا، تحصیل در اراک و مهاجرت به حوزه‌ی علمیه‌ی قم به خوانندگان ارائه می‌شود.

زندگی علمی اولیه‌ی "امام خمینی (ره) " که بیش از چهل سال طول کشید، در قم اتفاق افتاد. قسمت دوم زندگی وی دوران سیاسی حیات وی است که از اواسط سال ۱۳۴۱ آغاز شد. مخاطب می‌تواند با خواندن این کتاب به درک درستی از وضعیت اجتماعی در زمان حیات "امام خمینی (ره) " و تصویری از وضعیت جامعه برسد.

در بخش نخست کتاب که دوران حیات علمی "حضرت آیت الله روح الله خمینی" را در بردارد، به این چهار دهه یادگیری، تدریس، نوشتن و ثبت آثار شگفت انگیزی از نشریات و پیروان ایشان اشاره می‌شود و در بخش دوم زندگی که عملکرد سیاسی امام خمینی (ره) را به تصویر می‌کشد، اتفاقاتی که از اواسط سال ۱۳۴۱ شمسی آغاز شد و در سال ۱۳۵۷ پس از پیروزی نهضت اسلامی به اوج خود رسید، مورد بررسی قرار می‌گیرند.