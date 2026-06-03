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نشست کمیته سیما و منظر استان بوشهر با تصویب نهایی طرح نمای طرح ۸۳۲ واحدی مسکن حمایتی این شهر، بر لزوم استفاده از عناصر معماری بومی و ارتقای کیفیت بصری برای حفظ هویت کالبدی تأکید کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، سارا زارع معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از تصویب نهایی طرح نمای طرح ۸۳۲ واحدی مسکن حمایتی بوشهر در کمیته سیما و منظر استان خبر داد.
زارع گفت: در این جلسه که با هدف ارتقای کیفیت بصری و انطباق پروژههای انبوهسازی با هویت معماری منطقه برگزار شد ، مشاور طرح گزارشی جامع از فرآیند طراحی و جزئیات فنی نما ارائه کرد.
وی افزود: مدلهای سهبعدی طرح نیز رونمایی شد و اعضای کمیته فنی طرح را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
زارع افزود: از مهمترین محورهای مطرح شده، ضرورت ایجاد هماهنگی در بدنه نما و استفاده از عناصر معماری بومی استان بود و هدف دیگر، حفظ هویت کالبدی شهر و ارتقای کیفی فضاهای ورودی ساختمانها و حیاطهای مجتمع بود.
همچنین کمیته سیما و منظر ضمن تصویب کلیات طرح، بر اصلاح و ارتقای کیفیت این بخشها با رویکرد بهبود سیما و منظر شهری تأکید کرد.
این اداره کل متعهد است در طرح های انبوهسازی، علاوه بر تأمین نیاز مسکن، بر طراحی سیما و منظر و زیباییشناسی فضاهای شهری نظارت مستمر داشته باشد.
وی تصریح کرد: این رویکرد با هدف شکلگیری سیمایی متوازن، مطلوب و هویتمند در فضای شهری بوشهر دنبال میشود.
این طرح با هدف تأمین مسکن حمایتی برای ۸۳۲ واحد مسکونی در حال اجرا است.