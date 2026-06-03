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مراسم بزرگداشت سیوهفتمین سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در مناطق مختلف آذربایجان شرقی با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، شرکت کنندگان در این مراسم یاد و خاطر امام راحل و همچنین رهبر شهید اُمّت، آیت الله سیدعلی خامنهای را گرامی داشتند و با رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنهای تجدید بیعت کردند.
مردم ولایتمدار استان در مراسم مختلف نظیر دسته های سینه زنی، مجالس عزاداری، محافل سخنرانی در مساجد و مصلاها و توزیع شربت و غذای نذری یاد و نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ و شهدای انقلاب و جنگهای اخیر با دشمن آمریکایی _ صهیونیستی را گرامی داشتند.
مردم قدرشناس آذربایجان شرقی همچنین در این مراسم با سردادن شعارهای « هیهات من الذله، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ای رهبر آزاده آمادهایم آماده، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، ما ملت بصیریم ذلت نمیپذیریم» ضمن حمایت از نیروهای مسلح کشورمان بر لزوم خونخواهی مستمر، موثر و قاطع امام شهید سید علی خامنه ای را خواستار شدند.
سخنرانان در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز با تشریح مجاهدتها و تبیین اندیشههای انقلابی و مقام علمی، عرفانی و سیاسی امام راحل بزرگترین میراث گرانبهای ایشان را جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه دانستند و بر ضروت توجه مسئولان به ارزشهای انقلاب اسلامی و استمرار تبعیت از ولایت امر و رسیدگی به محرومان جامعه تاکید کردند.
قشرهای مختلف مردم انقلابی تبریز هم از عصر دیروز سالگرد ارتحال امام خمینی روح خدا و شهادت رهبر انقلاب را در قالب تجمع و همایشهای مختلف گرامی داشتهاند و این برنامهها امروز هم ادامه دارد.