بالا بردن تابآوری راه عبور از بحران ها است
کارشناس رشد و توسعه فردی، در برنامه زنده «امروز البرز» با تاکید بر اینکه «تجربه نکردن شکست یعنی هیچ کاری نکردن»، گفت: تغییر نگاه به شکست و افزایش تابآوری، از مهمترین گامهای عبور از ناکامیها و رسیدن به موفقیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
معصومه کشاورز، کارشناس رشد و توسعه فردی، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: در مسیر توسعه فردی از خودشناسی و مدیریت زمان عبور کردهایم و امروز به گام پنجم با عنوان «شکست تا پیروزی» رسیدهایم.
وی با بیان اینکه «شکست نقطه مقابل پیروزی نیست، بلکه جزئی از پیروزی است»، افزود: تجربه شکست نداشتن یعنی هیچ کاری نکردن؛ موفقترین افراد نیز بیشترین شکستها را تجربه کردهاند و مسئله اصلی، نحوه مواجهه و استقبال از شکست است.
کشاورز تغییر نگرش به شکست را یکی از راههای کلیدی توسعه فردی دانست و گفت: برخی ذهنهای ناموفق از شکست «هویت» میسازند؛ یعنی فرد پس از یک ناکامی نتیجه میگیرد «من آدم شکستخوردهای هستم». در مقابل، ذهن برنده میگوید «من شکست خوردهام و چیزی یاد گرفتهام»؛ زیرا شکست اطلاعات و خرد میدهد و زمینه رشد را فراهم میکند.
این کارشناس با اشاره به تفاوت واکنش افراد پس از شکست تصریح کرد: اگر فرد پس از شکست روحیه برخاستن و ادامه دادن داشته باشد، یعنی شکست را «یک پیچ» در مسیر دیده است؛ اما وقتی فرد در ناکامی گیر میکند یا خود را میبازد، عبور از شکست برای او دشوارتر میشود.
وی «پذیرش شکست» را نخستین قدم عبور از آن عنوان کرد و ادامه داد: نجنگیدن با خود و پذیرفتن اینکه شکست تنها یک مرحله از مسیر است، کمک میکند فرد از آن عبور کند. گام بعدی «کالبدشکافی شکست» است؛ اینکه سهم و اشتباه خود را پیدا کنیم، ببینیم چه چیزی از دستمان در رفته و مسئولیت هر بخش بر عهده چه کسی بوده است.
کشاورز همچنین بر ضرورت ساختن «پیروزیهای کوتاهمدت» تاکید کردو گفت: پس از شکست میتوان با اقدامهای ساده و سریعالاثر، مانند تدارک یک مهمانی کوچک، اعتمادبهنفس از دسترفته را بازسازی کرد.
وی در برنامه امروز البرز یادآور شد: شکست فصلی از کتاب زندگی ماست و گذراست. در دنیای امروز که رقابتپذیری افزایش یافته، حتی افراد با خودِ گذشتهشان نیز در رقابتاند؛ از همین رو، بالا بردن تابآوری و صبوری میتواند راه نجات از بسیاری از شکستها باشد.