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فصل دوم مجموعه کارگاههای مجازی و گفتوگوهای تخصصی «نبرد روایت»؛ ایدهپردازی، نمایشنامهنویسی و شیوههای اجرای دراماتیک با تمرکز بر روایتهای جنگ تحمیلی رمضان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست دوم این کارگاهها با حضور ایوب آقاخانی نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر به موضوع «جنگ واقعیت و صحنه» (اقتباس به مثابه تسهیلگر ارتباط تجربه زندگی با تئاتر با تکیه بر تصویر جنگ بر صحنه) اختصاص دارد.
این نشست سهشنبه ۱۹ خردادماه ساعت ۱۵ در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار میشود. همچنین علاقهمندان برای شرکت در جلسه به صورت برخط میتوانند اینجا مراجعه کنند. حضور در این نشست برای عموم آزاد است.