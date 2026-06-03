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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، از کشف و ضبط ۶ دستگاه استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال (ماینر) از منزل مسکونی در روستای نرهگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول روستائی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان شناسایی و ضبط شده است.
وی با هشدار در مورد اثرات مخرب استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال بر کیفیت برق مصرفکنندگان، تأکید کرد: هر دستگاه ماینر به اندازه ۱۲ خانوار برق مصرف میکند که این حجم بالای مصرف غیرقانونی، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان اینکه مردم میتوانند گزارشهای خود را در خصوص استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ ثبت کنند گفت: در صورت صحت گزارشها، پاداشهای قابل توجهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای گزارشکنندگان در نظر گرفته شده است.