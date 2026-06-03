رییس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس گفت: مجمع نخبگانی فروغ ایران با مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در شیراز در حال فعالیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رییس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس ادامه داد: این مجمع با ترکیبى از نخبگان دانشگاهى و حوزوى و با هدف فعال سازى نخبگان شیراز و فارس براى مقابله با دشمن صهیونیستى در جبهه جنگ نرم، شناختى و رسانه اى برپا شده است.

مجید میکائیلی بیان داشت: برگزارى وبینار هاى تخصصى در سطح ملى، تولید و انتشار محصولات رسانه اى نخبگانى و برنامه هاى تلویزیونى و تعامل با نخبگان ایرانى خارج از کشور از مهم‌ترین برنامه‌های این مجمع است.

میکائیلی افزود: زمینه فعالیت مجمع نخبگانی فروغ ایران شامل برگزارى وبینارهاى کشورى «جنگ رمضان» در موضوعات مختلف، تولید برنامه هاى «میدان نخبگان» (٣ برنامه نیم ساعته در هفته)، «اندیشه در میدان» (مصاحبه بانخبگان دانشگاهى و حوزوى) براى پخش از صدا و سیما استان فارس و شبکه ٢ و ٩) و ایجاد کانالى در «بله» و «آپارات» براى نشر محصولات تولیدى از قبیل متن و رسانه است.

رییس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس افزود: از دیگر زمینه‌های فعالیتی مجمع نخبگانی فروغ ایران باید به پیاده سازى متن وبینار‌ها و استخراج مقالات به زبان فارسى و انگلیسى برای نشر در اروپا و آمریکا توسط رایزن علمى ایران در ارویا، تولید کتاب محتواى وبینارهاى جنگ رمضان، تولید ویدئوهاى کوتاه براى فضاى مجازى و تولید پادکست هایى از صوت وبینار‌ها اشاره کرد.