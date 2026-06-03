به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این رویداد، گردهمایی بزرگ استادان و هنرمندان برجسته خوشنویسی و قرآنی کشور است که با هدف کتابت ۱۱۰ فرمایش گوهربار حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) با محوریت ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت برگزار می‌شود.

این رویداد امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ساعت ۱۵ تا ۱۹ در فرهنگسرای قرآن با شیوه‌های نگارش نستعلیق، شکسته، ثلث و نسخ در ابعاد پیشنهادی ۵۰ در ۷۰ یا ۳۵ در ۵۰ سانتی‌متر برگزار می‌شود. همراه داشتن ابزار و لوازم تخصصی شخصی خوشنویسی الزامی است.