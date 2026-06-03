پیگیری ساماندهی محور کرج کندوان
بخشدار آسارا با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی محور کرج کندوان از راهاندازی نمازخانه بینراهی در محدوده روستای خوزنکلا خبر داد و بر ضرورت همکاری مسافران و شهروندان در رعایت مسائل زیستمحیطی و مدیریت پسماند در این مسیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
خدری، بخشدار آسارا در گفتوگو با برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به اقدامات انجامشده در محور کرج کندوان گفت: ساماندهی این محور از جمله در حوزه ارائه خدمات بهداشتی، جمعآوری پراکندگی زبالهها و ارتقای خدمات بینراهی در دستور کار قرار دارد.
وی در گفتوگو با مجری رادیو البرز افزود: تمامی این اقدامات در چارچوب وظایف دستگاههای مسئول انجام میشود و هدف از آن ارتقای کیفیت خدماترسانی به مسافران و حفظ محیطزیست در یکی از پرترددترین مسیرهای استان است.
بخشدار آسارا همچنین از پیگیری رسانهها بهویژه صدا و سیمای مرکز البرز در موضوع توسعه زیرساختهای بینراهی قدردانی کرد و گفت: در پی این پیگیریها، اعتبارات لازم جذب و نمازخانه بینراهی در محدوده روستای خوزنکلا راهاندازی شد تا خدمات بهتری به مسافران این مسیر ارائه شود.
خدری با اشاره به تداوم چالش پسماند در محور کرج کندوان خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجامشده برای جمعآوری زبالهها، انتظار میرود شهروندان و مسافرانی که از این مسیر عبور میکنند نسبت به رعایت مسائل زیستمحیطی توجه بیشتری داشته باشند.
وی همچنین درباره تابلوهای محوری و اطلاعرسانی در مسیر کرج کندوان به مجری رادیو البرز گفت: این تابلوها در اختیار پلیسراه قرار دارد و در حوزه پیامهای فرهنگی و تبلیغاتی نیز با توجه به پیشنهادهای ارائهشده از سوی رسانه ملی و صدا و سیمای استان، موضوعات مورد بررسی و اعمال نظر قرار خواهد گرفت